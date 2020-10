Risparmiare con Bennet è divenuto con il tempo assolutamente alla portata di ogni singolo consumatore, grazie a questa campagna promozionale tutti possono accedere ai migliori terminali in commercio, senza comunque essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Il volantino attuale è di natura un SottoCosto, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere aperto a tutti, ma allo stesso tempo che le scorte effettivamente disponibili sono quantitativamente limitate. Il consiglio è di prendere il più rapidamente possibile una decisione, recarsi in negozio e completare l’acquisto, onde evitare di restarne tagliati fuori, sebbene la validità della campagna sia fissata fino al 14 ottobre.

Bennet: tantissimi sconti alla portata di tutti

Il prodotto maggiormente rappresentativo dell’intero volantino Bennet è sicuramente l’Apple iPhone 11, un modello incredibilmente interessante, da sempre considerato uno dei più costosi smartphone in circolazione, finalmente raggiungibile anche per gli utenti che non vogliono spendere cifre troppo elevate. I 598 euro necessari per l’acquisto della versione da 64GB di memoria interna sono più che accettabili, sopratutto se considerato che è no brand e con garanzia di 24 mesi.

Molto interessanti sono anche i 109 euro necessari per acquistare le Apple AirPods di seconda generazione, le cuffiette true wireless che hanno segnato la svolta nel settore, possono finalmente essere acquistate a cifre non particolarmente folli.

Il volantino bennet integra anche altri prodotti a prezzi più o meno interessanti, se volete scoprirli potete aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente nell’articolo.