Trony riesce ad avere la meglio su Unieuro con il lancio di una campagna promozionale che riesce assolutamente a convincere, proprio in termini di offerte e di prezzi appositamente pensati per indurre gli utenti all’acquisto.

Disponibile esclusivamente nelle regioni Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Piemonte, la campagna promozionale corrente soddisfa per il meccanismo inserito al suo interno. Gli acquisti risultano essere effettuabili solamente in negozio, in tal modo non sarà possibile accedere agli stessi prezzi anche online sul sito ufficiale.

Volantino Trony: come funziona la campagna

Il funzionamento della campagna Trony non è inedito, né effettivamente mai visto prima. L’utente non deve seguire iter particolarmente complessi, deve solamente acquistare ciò che vuole, spendendo in totale almeno 499 euro.

Una volta giunto in cassa potrà poi decidere se aggiungere altri 99 euro, per acquistare uno dei prodotti pre-selezionati direttamente da Trony.

Le offerte che permettono di fruire della campagna corrente sono davvero tante, tra le migliori spicca sicuramente l’ottimo prezzo applicato su Samsung Galaxy S20 FE, in vendita nel periodo corrente a 669 euro, per arrivare anche su Motorola G9 Play, Galaxy A21, Galaxy A51, Motorola E6 Play, Oppo A52 e similari.

Il volantino Trony è davvero ricchissimo di occasioni e di prezzi alla portata di ognuno di noi, se volete conoscerlo da vicino nel dettaglio più assoluto, appoggiatevi subito sulle pagine che trovate inserite nel nostro articolo, sono una galleria fotografica, apritele per visualizzarle in alta definizione.