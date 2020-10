Mancano solo pochi giorni all’evento più atteso di quest’ultimo periodo. Il 13 ottobre avremo finalmente l’occasione di conoscere i nuovi device del colosso di Cupertino che potrebbe sorprendere tutti decidendo di procedere con il lancio di nuovi accessori particolarmente interessanti. Molto probabilmente, infatti, ad accompagnare gli iPhone 12 vi saranno non soltanto i nuovi auricolari AirPods Studio e i curiosi Apple AirTags ma anche accessori, come una nuova cover per iPhone 12 e dei caricabatterie wireless che introdurranno nuovamente il sistema “MagSafe”.

Apple potrebbe presentare anche dei nuovi accessori!

Il 13 ottobre Apple terrà un evento online durante il quale si presume possa procedere con il lancio dei nuovi iPhone 12. Le indiscrezioni emerse ritengono possibile la presenza di altri device particolarmente interessanti, come gli Apple AirTags e le nuove cuffie AirPods Studio. A tali dispositivi potrebbero aggiungersi anche dei nuovi accessori.

Il colosso di Cupertino potrebbe quindi procedere con la presentazione di una nuova cover in grado di ricaricare l’iPhone 12 sfruttando il sistema MagSafe; e di due nuovi caricabatterie wireless: MagSafe Charger e MagSafe Duo Charger.

La differenza tra i due nuovi caricabatterie wireless pensati da Apple riguarda sostanzialmente la possibilità di ricaricare un solo dispositivo alla volta, attraverso il MagSafe Charger; e ben due dispositivi contemporaneamente, tramite il MagSafe Duo Charger.

Non sono ancora emerse informazioni certe riguardo la presenza degli accessori in questione all’evento organizzato da Apple. Sarà quindi necessario attendere per scoprire quali saranno i device protagonisti dell’evento. Siamo certi che il colosso di Cupertino sarà in grado ancora una volta di stupire il suo pubblico.