L’attesa non è stata poi così breve ma finalmente il colosso ha fatto sentire la sua voce. Dopo diversi mesi, Apple ha infatti comunicato di aver organizzato un nuovo evento che si terrà online il 13 ottobre alle ore 19:00. Molto probabilmente a primeggiare durante l’evento saranno gli iPhone 12 ma non è da escludere la presenza delle nuove cuffie AirPods Studio. A sostenere l’ipotesi della presenza delle cuffie all’evento Apple vi sono alcuni indizi recentemente emersi in rete!

AirPods Studio: un indizio lascia intuire il lancio imminente!

Poco prima dell’annuncio della data del nuovo evento Apple alcuni indizi avevano già lasciato intuire il lancio imminente delle nuove AirPods Studio. Proprio in questi ultimi giorni il colosso ha infatti detto stop alla vendita di prodotti come cuffie e speaker appartenenti ad altre aziende ritirandoli da tutti i suoi Store. Non sarà più possibile, quindi, procedere con l’acquisto di cuffie o speaker concorrenti nei negozi Apple.

La mossa trova giustificazione nella possibilità che il colosso abbia intenzione di procedere in tempi brevi con la presentazione delle sue nuove cuffie e, considerata la data fissata per l’evento di presentazione dei nuovi device, non è da escludere la possibilità che sia proprio così e che quindi le AirPods Studio siano presenti.

Molto probabilmente, dunque, a breve avremo modo di conoscere, non solo i nuovi iPhone 12, ma anche le nuove cuffie Apple e device altrettanto interessanti come gli AirTags. Purtroppo non vi sono conferme alle ipotesi avanzate e sarà possibile conoscere le intenzioni del colosso soltanto durante l’evento.