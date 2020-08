Instagram ha in serbo tante novità per i suoi utenti, che potranno presto sperimentare nuove funzionalità per le Storie ed i Reels. Giunti in Italia appena qualche settimana fa, questi ultimi hanno riscosso un discreto successo ed hanno offerto agli utenti una valida alternativa a TikTok.

Reels, infatti, è una funzione di remix video che permette di creare dei brevi video musicali della durata di quindici secondi, ed offre agli utenti una serie di strumenti di editing, come i sottotitoli a tempo e transizioni, per risultati simpatici ed originali.

Instagram: tante novità in arrivo per i Reels e le Storie!

Gli utenti potranno presto utilizzare una nuova funzionalità per creare i loro Reels, che sembra chiamarsi Audio Mix. Questa dovrebbe prevedere un funzionamento molto simile al Voice Over di TikTok, offrendo la possibilità di aggiungere una voce fuori campo e creare nuovi contenuti accattivanti.

Oltre ciò, pare che sarà possibile raccomandare i Reels per avere qualche possibilità di farle apparire nel tab Esplora dedicato ai Reels più virali del momento.

Novità anche per le Storie di Instagram. Anzitutto, sarà possibile fissare una Storia in evidenza, così da averla sempre tra i primi contenuti visibili.

In secondo luogo, è prevista una funzionalità che sarà sicuramente molto apprezzata dai perfettini come me, ovvero la possibilità di attivare la griglia della fotocamera in-app. In questo modo, possiamo scattare delle foto un po’ meno storte ed ottenere risultati decisamente migliori.

Infine, altra novità molto utile ed interessante, è la possibilità di recuperare immagini e video delle Storie che sono stati cancellati. Nello specifico, questi file potranno essere recuperati nella sezione Rimossi di recente, dove verranno archiviati per un massimo di trenta giorni in seguito all’eliminazione. Trascorsi i trenta giorni, i file verranno rimossi definitivamente.