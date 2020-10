Esselunga raccoglie le forze e si prepara alla dura lotta dell’ormai imminente periodo natalizio, mediante il lancio di un’offerta assolutamente interessante, ed in grado di convincere anche l’utente più restio all’acquisto.

In tutti i punti vendita, più precisamente fino al 14 ottobre 2020, è stato attivato un volantino Esselunga ricco di offerte legate ai beni di prima necessità, ma con annesso anche un focus su un modello di smartphone in particolare. L’acquisto potrà essere completato solamente in negozio, non sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Volantino Esselunga: tutte le offerte migliori del momento

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto concentrare i propri sforzi è lo Xiaomi Redmi 9, un terminale che nasconde al proprio interno buone prestazioni, ad un prezzo effettivamente decisamente ridotto.

Le caratteristiche principali parlano di un display molto ampio da 6.53 pollici, un processore octa-core, 4 fotocamere posteriori, un sensore per le impronte digitali posizionato nella back cover, nonché comunque un’ampissima batteria da oltre 5’020mAh. Il sistema operativo è Android 10, peccato solamente per i soli 4GB di RAM, fossero stati leggermente di più sarebbe stato sicuramente più rapido.

Ciò che attrae l’utente è comunque il suo prezzo finale, soli 129 euro sono veramente pochissimi per un terminale che convince pienamente, data la presenza di 64GB di memoria interna, ed una versione completamente sbrandizzata. Se interessati, ricordiamo che è annessa anche la classica garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei punti vendita in cui è stato completato l’acquisto.