“Saremo velocissimi.”: così Apple annuncia la data dell’evento organizzato per la presentazione dei suoi nuovi device. I protagonisti indiscussi saranno gli iPhone 12 ma non saranno da soli. In questa occasione il colosso potrebbe procedere con il lancio di altri device particolarmente interessanti.

Apple annuncia la data di presentazione: arrivano i nuovi iPhone 12 e altri device!

Sui dispositivi protagonisti dell’evento organizzato da Apple per il 13 ottobre, in realtà, non sono state fornite informazioni ma siamo quasi certi che tra le intenzioni del colosso vi sia quella di far finalmente conoscere i suoi nuovi iPhone 12.

L’immagine utilizzata dal colosso per accompagnare l’invito all’evento è stata già oggetto di analisi accurate. Stando ad alcune ipotesi emerse in rete le quali i quattro cerchi posizionati attorno alla mela starebbero a indicare i quattro modelli di iPhone 12 di cui è prevista la presentazione. In effetti le indiscrezioni fino ad ora emerse riguardo i nuovi smartphone del colosso hanno più volte ritenuto possibile l’apparizione di ben quattro varianti, tra le quali una versione da 5,4 pollici denominata “iPhone mini”.

Ad accompagnare i nuovi iPhone con molta probabilità vi saranno dei device particolari come gli AirTag e un nuovo HomePod ma anche una nuova Apple TV. In questa occasione Apple potrebbe procedere anche con il lancio delle nuove AirPods Studio.

Al momento si tratta di supposizioni ma se le previsioni si riveleranno esatte siamo sicuri che l’evento del colosso si dimostrerà particolarmente interessante per tutti gli appassionati.

Apple terrà l’evento ad Apple Park ma sarà possibile prendervi parte esclusivamente online. Come riportato dall’invito divulgato dal colosso la presentazione avrà inizio alle ore 19:00.