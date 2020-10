Il sogno di Elon Musk è quello di riuscire a colonizzare Marte. Per raggiungere questo obiettivo, il magnate ha fondato la SpaceX, una azienda aerospaziale che ha rivoluzionato il settore.

I lavori sul progetto Marte proseguono spediti e infatti SpaceX sta lavorando sulla navicella che permetterà gli spostamenti tra la Terra e il Pianeta Rosso. Il veicolo è denominato Starship e l’azienda sta sviluppando e ottimizzando il progetto. Il primo passo per verificare la fattibilità del viaggio interplanetario è mandare la navicella sulla Luna e farla tornare in sicurezza.

Negli scorsi mesi, Space X ha testato una versione di prova della Starship. Un modello completo ma in scala dell’astronave ha fatto un balzo da fermo, ha toccato i 150 metri di altezza ed è atterrata nuovamente senza alcun problema.

Oh yeah, Starship update coming in about 3 weeks. The design has coalesced. What is presented will actually be what flies to orbit as V1.0 with almost no changes.