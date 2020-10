Nelle scorse settimane Huawei ha sollevato il sipario su HarmonyOS 2.0. La nuova generazione del sistema operativo proprietario del brand Cinese rappresenta una completa svolta rispetto al passato.

Durante la Huawei Developers Conference sono emersi tantissimi dettagli che sottolineano questo cambio di rotta. Infatti, Huawei vuole rendere HarmonyOS 2.0 estremamente versatile e funzionale. Si sta lavorando per rendere compatibile il sistema operativo su una vasta gamma di device, dalle TV ai sistemi di infotainment delle vetture, ovviamente senza dimenticare tablet, smartwatch e smartphone.

Secondo un nuovo report, il brand sembra interessato ad aggiornare sia i prossimi smartphone che arriveranno sul mercato, ma anche molti dei device già commercializzati. In particolare i dispositivi basati sul SoC Kirin 9000 saranno i primi a ricevere HarmonyOS 2.0. Tra questi certamente spicca la famiglia Mate 40 che sarà presentata a breve e tutti i device successivi.

Huawei aggiornerà tantissimi device ad HarmonyOS 2.0

Immediatamente dopo, Huawei provvederà ad aggiornare i device con SoC Kirin 990 5G. In questo gruppo possiamo trovare serie del calibro di Mate 30, Honor 30 e P40 e device tra cui spiccano Mate Xs e Nova 6 5G. Al momento non è chiaro in che modo Huawei gestirà il rollout ma certamente sarà a scaglioni per famiglie di dispositivi.

A seguire, HarmonyOS arriverà su tutti gli altri smartphone di Huawei. La fonte parla anche di device più datati ma sempre facendo riferimento al SoC. Infatti è plausibile aspettarsi che il produttore possa aggiornare tutti i device con Kirin 990 4G, Kirin 985 e alcuni device selezionati per il Kirin 820. Non verranno dimenticati i device equipaggiati con Kirin 980 e anche con Kirin 810 e Kirin 710.

In sostanza, sempre secondo i rumor, possiamo dire che tutti i device a partire da Huawei P20 e Mate 10 a seguire passeranno da Android a HarmonyOS. Si tratta di una decisione importante che di fatto potrà ridare vita a device con parecchi anni sulle spalle.