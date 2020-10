Ci sono state numerose speculazioni sul prossimo arrivo in casa OnePlus, lo smartphone android 8T. Tutte queste speculazioni saranno confermate – o no – entro la fine del mese, data in cui il device verrà presentato. Tuttavia, gli smartphone non sono l’unico gadget prodotto da OnePlus.

In un nuovo teaser, OnePlus ha rivelato che un nuovo dispositivo è in arrivo. Le informazioni sul suo Twitter ufficiale mostrano che questo dispositivo riguarda il reparto audio. Inoltre, il teaser mostra una parte di un auricolare. Ciò suggerisce che OnePlus probabilmente rilascerà presto un nuovo tipo di auricolare.

OnePlus dovrebbe presentare un paio di auricolari

Il collegamento sul post di Twitter indirizza gli utenti alla pagina dell’evento di lancio di OnePlus 8T. Ciò significa, chiaramente, che dobbiamo aspettarci qualcosa di più all’evento di OnePlus 8T il 14 ottobre. Probabilmente verranno presentati un nuovo modello dei suoi auricolari wireless.

Ci sono state speculazioni in merito all’arrivo di OnePlus Buds Z, un nuovo auricolare TWS del produttore cinese. Il dispositivo che verrà presentato potrebbe essere il OnePlus Bud Z ma utilizza un design diverso rispetto a quello di OnePlus Buds. Dunque, se sul palco vedremo i nuovi OnePlus Bud Z non saranno device di punta. Questo perché le auricolari Bud Z avranno un prezzo inferiore e, probabilmente, meno funzionalità.

Secondo le voci, OnePlus sta preparando altri dispositivi in arrivo il 14 ottobre con OnePlus 8T. Tuttavia, il device 8T sarà ovviamente il protagonista dell’evento. Per ora, si vocifera che OnePlus rilascerà almeno cinque prodotti il ​​14 ottobre. Ci aspettiamo di vedere almeno un nuovo tipo di auricolare e un power bank con capacità di ricarica rapida.