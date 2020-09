OnePlus quest’anno ha presentato ben 4 smartphone, cosa che sicuramente nessuno di noi si sarebbe aspettato, anche se ci stiamo avvicinando al punto in cui vedremo il sequel di OnePlus 8, ovvero OnePlus 8T.

Oggi stiamo imparando di più su quel telefono grazie a un rapporto sulle specifiche in ritardo. Scopriamo insieme l’intera scheda tecnica e la fotocamera, che è pazzesca.

OnePlus 8T ha una fotocamera pazzesca

Android Central ha recentemente riportato che OnePlus 8T sfoggerà un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, quattro fotocamere posteriori ed un’unità principale da 48 Megapixel. Apparentemente si tratta di una fotocamera più recente di quella trovata su OnePlus 8, un grandangolo da 16 MP, una macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP per i ritratti e un display AMOLED da 6,55″ che può funzionare fino a 120 Hz, proprio come OnePlus 8 Pro.

Il modello 8T si avvia anche con Android 11 grazie ad OxygenOS 11. OnePlus 7T è stato annunciato alla fine dello scorso settembre con le vendite negli Stati Uniti a partire da metà ottobre. Secondo le ultime indiscrezioni, dovremmo aspettarci lo stesso lasso di tempo generale per OnePlus 8T, in termini di prezzo è in dubbio ancora se si confronterà con OnePlus 8 da 699 dollari o OnePlus 7T da 599 dollari.

Quest’ultima domanda è abbastanza pertinente, dato che stiamo parlando del modello base che sale da 90Hz, visto per la prima volta nella famiglia OnePlus sul 7 Pro. Per il momento non abbiamo ulteriori indiscrezioni, dobbiamo solamente attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori notizie.