La MIUI 12 è arrivata da pochi mesi sui nostri smartphone e già si comincia a parlare di una possibile MIUI 13, le cui voci non sono state ancora confermate. Eppure Xioami ha in serbo per noi utenti una bella sorpresa. La MIUI 12.1 sembra in dirittura d’arrivo con l’aggiornamento per i beta testers che hanno partecipato al programma di sviluppo.

In un primo momento la MIUI 12.1 era stata confermata solo per il Mi10 Pro Global, ma attualmente è stato reso disponibile anche per il Mi 10 Global. Queste sono ottime notizie, poiché significa che le fasi di sviluppo e test sono quasi finite e presto potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti. Ma vediamo quali sono le novità di questa nuova versione.

Le novità della MIUI 12.1

Queste sono solo alcune delle piccole novità e aggiornamenti che verranno introdotti con la nuova interfaccia Xiaomi:

aggiunta misurazione della pressione arteriosa in Xiaomi Health;



Driver GPU OpenGL e Vulkan aggiornati;

supporto al codec LHDC V3;



nuovi stili di animazione per la ricarica della schermata di blocco;



animazioni di rotazione dello schermo migliorate (rotazione continua da orizzontale a verticale);

design del centro di controllo migliorato con data e ora;



aggiunte dimensioni del testo e spessore del carattere, modalità scura e supporto schermo diviso in Second Space;

funzione Super Wallpaper migliorata;



aggiunta opzione per modificare il layout dell’album della Galleria;



animazioni 3D su quattro delle scorciatoie primarie di Control Center;



miglioramento del comportamento del menù delle notifiche;



nuove opzioni rapide per la riproduzione di video (aggiunta velocità di riproduzione audio e video);

elimina l’opzione immagine dopo la condivisione tramite screenshot;

aggiunta opzione per modificare le aree di attivazione di Quick Ball;



menu di selezione dello stile della schermata principale riprogettato;



nuovi filtri per fotocamera e galleria;

aggiunta opzione per memorizzare tutte le icone di gioco nello spazio di GAME TURBO.

Cosa ne pensate di queste piccole novità? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia.