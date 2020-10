Google ha annunciato che manterrà Google Meet gratuito per tutti gli utenti Gmail fino al 31 marzo 2021. Ciò significa che gli utenti potranno continuare a effettuare chiamate e videoconferenze in quantità illimitate su Meet per i prossimi sei mesi.

Come già annunciato ad aprile, Google ha pianificato di impostare un limite di tempo di 60 minuti per le chiamate Meet per gli utenti di account gratuiti di Gmail dopo il 30 settembre 2020. Tuttavia, in vista della pandemia in corso che richiede alle persone di operare da remoto, Google ha rinviato i suoi piani.

Google Meet ancora gratuito fino al 2021

Samil Pradhan, Group Product Manager di Google Meet, ha dato la notizia in un post del blog ufficiale. Secondo le sue stesse parole, il periodo gratuito di Meet è stato esteso per “continuare ad aiutare coloro che si affidano a Meet per le loro esigenze nei prossimi mesi”.

Pradhan ha anche rivelato che alcune nuove funzionalità, come la trasmissione di chiamate dalla TV, la sfocatura dello sfondo e la lavagna digitale, saranno presto introdotte nel servizio di Google.

Quando Google Meet è diventato gratuito all’inizio di quest’anno, anche servizi come GSuite e GSuite for Education hanno percorso la stessa strada. Anche gli altri due servizi Google avrebbero dovuto terminare la prova gratuita il 30 settembre 2020, ma la società non ha menzionato nulla al riguardo nell’ultimo annuncio.

Quindi, è probabile che solo Meet riceverà un periodo gratuito esteso, mentre GSuite e GSuite for Education limiteranno l’accesso gratuito alle sue funzionalità avanzate. Ciò include il supporto per un massimo di 250 partecipanti a una videochiamata, il salvataggio dei video della conferenza su Google Drive e lo streaming live per oltre 100.000 spettatori.

L’accesso illimitato continuo a Google Meet è sicuramente un grande impulso per gli uffici e le scuole che attualmente fanno affidamento sulla piattaforma per operare da remoto durante la pandemia. L’estensione dei servizi Meet gratuiti aiuterebbe sicuramente il gigante della tecnologia a conquistare più utenti.