In queste ultime ore diversi utenti possessori di smartphone Android di alcune delle aziende più conosciute (come Oppo, OnePlus, ASUS e Huawei) stanno riscontrando un problema insolito proveniente dal Play Store. Nello specifico, sembra che sia presente un bug che causa un battery drain davvero insolito.

Battery drain dovuto a un bug del Play Store

A quanto pare sarebbe un bug del Play Store la causa del consumo eccessivo della batteria di numerosi smartphone. Come già accennato, infatti, molti utenti hanno segnalato un anomalo utilizzo della CPU dei propri dispositivi e questo sarebbe la causa di un eccessivo consumo della batteria.

La fonte primaria del problema sembra essere un bug presente nel Play Store. Nello specifico, la versione incriminata dello store di casa Google è quella con il numero 22.0.18. Oltre agli utenti, anche @arter ha segnalato la questione tramite un post sulla propria pagina di Twitter. Questo utente, in particolare, ha postato una immagine che ritrae il consumo eccessivo della batteria (pari in questo caso ad addirittura il 70%) e la causa sarebbe proprio il noto store di Big G. Il bug sembra riguardare il servizio in background del noto store adibito ai download.

Per il momento, il bug del consumo anomalo della batteria è stato riscontrato da alcuni utenti possessori di smartphone ASUS, Huawei, OnePlus e Oppo, ma non è da escludere che possa essere riscontrato anche su dispositivi di altre aziende. L’unica cosa da fare in questo caso, comunque, è attendere qualche aggiornamento della versione del Play Store da parte della stessa Google.