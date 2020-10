La piattaforma di streaming on-line di contenuti multimediali più famosa su tutto il globo è sicuramente Netflix, il noto sito californiano infatti, ha saputo conquistare un’enorme platea di utenti grazie al suo catalogo sempre in costante aggiornamento e ricco di tutti i bestseller in campo di serie TV, film, e cartoni animati.

A contribuire alla creazione di questa enorme fama ci ha pensato anche il periodo di lock down, dal momento che Netflix insieme a tutti i propri contenuti è riuscita a riempire i nostri pomeriggi di quarantena, che sarebbero stati altrimenti monotoni e racchiusi all’interno delle semplici quattro mura di casa.

Ovviamente sul sito sono presenti le serie TV più famose su tutto il pianeta, dei veri e propri bestseller, ma se siete stanchi di guardare le solite, ecco a voi tre possibilità insolite ma allo stesso tempo avvincenti.

Cobra Kai, Merlin e Suits

Partiamo con Cobra Kai, la serie TV altro non è che il seguito dei famosi film sul karate intitolati Karate Kid, essa vede come protagonisti gli eterni rivali Daniel Larusso e Johnny Lawrence, i quali rivestiranno i ruoli di sensei di karate con una differente filosofia a dividerli, se cercate qualcosa di godibile e leggero questa è la serie che fa per voi.

Parliamo ora di Merlin, la serie non è altro che una rivisitazione in chiave più moderna delle avventure del mago Merlino al fianco di re Artù, in questo caso a fare da protagonisti sono due ragazzi alle prese con un’amicizia frenata dalle leggi vigenti all’ora che negano legami tra servitù e regnanti.

La serie è incentrata oltre che sull’evolversi delle vicende, anche sull’evoluzione sia dei personaggi che sui loro legami, se cercate qualcosa di avvincente Merlin saprà sicuramente catturarvi.

In ultima istanza abbiamo Suits, una serie TV legal di stampo statunitense che narra le vicende di Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, tanto cinico quanto spietato e membro senior dello studio legale per cui lavora.

Durante la serie dovrà assumere un novizio con cui lavorare in coppia suo malgrado, ma invece di prenderne uno laureato ad Harvard, deciderà di optare per un ragazzo senza titoli ma con una memoria eidetica mostruosa, se le serie legal e cervellotiche vi piacciono, Suits è ciò che cercate.