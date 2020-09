Nel corso dell’estate sono arrivati tanti cambiamenti sotto il punto di vista tariffario per i clienti di TIM. Oltre alle modifiche per quanto concerne i prezzi di alcune ricaricabili, il provider italiano ha anche inaugurato una nuova spesa fissa per quanto concerne gli utenti con SIM attiva ma senza promozione associata. Per costoro è previsto un extra mensile di 1,99 euro.

TIM, nasce il servizio “Sempre Connesso” per gli utenti senza credito

Ulteriore novità per gli abbonati di TIM è il servizio “Sempre Connesso”. La nuova funzione si rivolge in particolare modo agli abbonati che hanno una ricaricabile attiva con pagamento previsto attraverso il proprio credito residuo

La funzione Sempre Connesso è attivata, difatti, in automatico su tutti i profili TIM che corrispondono a questa descrizione. Con Sempre Connesso è previsto un rinnovato meccanismo al rinnovo della ricaricabile.

In caso di mancanza di credito al momento della promozione, gli utenti potranno beneficare di consumi illimitati per quanto concerne chiamate, messaggi e per la navigazione internet. I consumi senza limiti avranno validità di un giorno e comportano una spesa di 0,90 centesimi.

Laddove non via sia una ricaricabile nelle 24 ore successive al rinnovo della promozione, il traffico illimitato sarà prorogato per un ulteriore giorno. Sempre Connesso quindi prevede una spesa a debito massima di 1,80 euro. Il debito accumulato nei confronti del provider sarà poi ricattato da TIM alla prima operazione utile di ricarica.

Saranno esentati dall’attivazione di suddetta funzione tutti i clienti che utilizzano la Ricarica Automatica, il metodo di fatturazione automatica con carta di credito o conto corrente.