L’inizio dell’autunno è segnato da una sorta di continuità nel campo della telefonia mobile. In linea con le precedenti settimane, Vodafone, TIM ed Iliad non modificano la loro strategia commerciale e continuano a puntare ingenti risorse su ricaricabili che associano soglie di consumo ampie a prezzi low cost.

Vodafone, Iliad e TIM, la sfida di settembre con queste tre offerte

Se Iliad ha da poco lanciato una promozione speciale con 100 Giga, l’offerta principale di listino per il gestore francese resta la Giga 50. I clienti che attivano quest’iniziativa avranno a loro disposizione chiamate ed SMS senza limiti a cui devono essere aggiunti 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile si attesta sui 7,99 euro.

La risposta di Vodafone a questa proposta si chiama Special 50 Giga. I consumi garantiti da questa promozione sono speculari con telefonate illimitate e 50 Giga utili per la navigazione di rete sotto linea 4G. Il prezzo mensile è sempre di 7,99 euro.

In scia con Vodafone e con Iliad, anche TIM ha una sua proposta da fare al grande pubblico: la promozione Steel Pro. Anche in questo caso i clienti avranno minuti senza limiti e 50 Giga per internet ed il prezzo anche in tale circostanza si attesta sui 7,99 euro.

Importante il capitolo dei costi di attivazione. Sia per Vodafone che per Iliad e TIM è previsto un costo una tantum all’attivazione dal valore massimo di 10 euro. Per quanto concerne la portabilità, per TIM e Vodafone questa è propedeutica all’attivazione delle offerte mentre alla promozione di Iliad si potrà accedere anche con richiesta di nuovo numero.