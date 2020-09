Iliad affronta la concorrenza con la Flash 100: 100GB e tutto senza limiti

Il mondo Iliad negli ultimi tempi è diventato un punto di riferimento all’interno del mondo della telefonia mobile italiana. Tutti coloro che credevano che un’azienda che partiva dal nulla non potesse in nessun modo raggiungere grandi risultati, si sono dovuti ricredere strada facendo.

Questo gestore infatti ha riportato grandi numeri, dimostrando di avere la stoffa necessaria abbattere anche colossi del calibro di Tim e Vodafone. Molti utenti di Iliad infatti provengono proprio dalle due aziende appena citate, le quali le stanno provando tutte pur di riportarli a casa. A tal proposito Iliad ha risposto con una grande serie di novità, le quali hanno comportato una crescita esponenziale soprattutto nell’ultimo anno. Gli ultimi dati inoltre parlano da soli, con 6,3 milioni di utenti totali raggiunti e un fatturato di 162 milioni di euro.

Iliad, gli utenti adesso possono sottoscrivere per poco tempo la promo da 100 giga in 4G

Iliad ha grandi programmi per il futuro, come ad esempio la realizzazione di una rete fissa. A quanto pare ormai tutto è stato avviato, in modo da vedere per la prossima estate 2021 una rete domestica in fibra ottica per tutti.

Secondo quanto riportato ultimamente poi sarebbe venuta fuori l’ultima grande promozione del gestore, ovvero la Flash 100. Si tratta di una soluzione che include al suo interno i migliori contenuti, visto che ci sono minuti ed SMS senza limiti. Ecco poi il pezzo forte: 100 giga in 4G per navigare sul web senza limitazioni di velocità. La promo è disponibile per 9,99 € al mese ma solo fino al prossimo 15 ottobre.