L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta solo dati denominata Casa Web. Per la precisione continuerà fino al prossimo 30 settembre 2020.

È possibile richiedere l’offerta esclusivamente online e solo da nuovi clienti privati, che dovranno inserire i loro dati e la foto del documento di identità, oltre a firmare il contratto tramite SMS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile ha prorogato Casa Web fino al 30 settembre 2020

L’offerta di PosteMobile, che di base ha un costo di 26.90 euro al mese, avrà quindi, ancora fino a giorno 30 Settembre 2020, un costo scontato pari a 20.90 euro al mese. PosteMobile Casa Web prevede la connessione internet illimitata su rete 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Inoltre è incluso, in comodato d’uso gratuito, un modem Wi-Fi 4G+, oltre a un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160.

L’attivazione del servizio va eseguita dopo aver ricevuto il modem Wi-Fi e tramite una pagina dedicata del sito PosteMobile, dove vanno inseriti il codice fiscale, il numero ordine e il codice IMEI relativo al modem. Il modem incluso, che viene consegnato gratuitamente all’indirizzo indicato, è autoinstallante ed è dotato di quattro porte LAN Ethernet e di un’antenna esterna per l’amplificazione del segnale.

È possibile trasportare il modem per poterlo utilizzare dove si vuole collegandolo semplicemente alla presa di corrente. Si può utilizzare infatti anche in un’indirizzo diverso da quello indicato in fase di attivazione. In caso di cessazione del rapporto contrattuale, il cliente dovrà restituire il prodotto entro 60 giorni a propria cura e spese. Maggiori informazioni le troverete sul sito ufficiale dell’operatore.