L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di far proseguire anche all’inizio del mese di Luglio 2020 il prezzo scontato per la sua offerta recentemente introdotta denominata Casa Web.

Quest’ultima offerta, rispetto a quelle proposte fino ad ora ha la particolarità di un modem trasportabile, in modo che potrete avere una rete Wi-Fi ovunque vi troviate. Scopriamo insieme i dettagli.

PosteMobile continua a proporre l’offerta Casa Web ad un prezzo scontato

L’offerta Casa Web dell’operatore virtuale propone una sola connessione dati su rete WindTre fino ad una velocità di 300 Mbps con modem Wi-Fi con SIM inclusa e, come anticipato precedentemente, il modem è anche trasportabile. Attualmente resta attivabile fino al prossimo 7 luglio 2020 nonostante la scadenza prevista era quella dello scorso 30 giugno 2020.

Casa Web comprende la connessione internet illimitata su rete 4G+ (WINDTRE) con una velocità fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload e in più incluso in comodato d’uso gratuito un modem Wi-Fi 4G+ dotato di quattro porte LAN Ethernet e di un’antenna esterna per l’amplificazione del segnale. Sempre compreso anche un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160. Il prezzo dell’offerta sarà quindi ancora in promozione fino al fino al 7 Luglio 2020, salvo ulteriori proroghe, a 20.90 euro al mese invece di 26.90 euro al mese.

L’operatore prevede un contributo di attivazione di 29 euro una tantum, che sarà addebitato nella fattura del mese successivo a quello dell’attivazione. Trasportando il modem, il servizio dati verrà quindi effettuato sulla rete mobile 4G+ di WINDTRE tramite una SIM dati già inserita all’interno del modem Wi-Fi. Vi ricordo che l’operatore ha anche prorogato le offerte Creami WOW 10GB, Creami WeBack e Creami Style fino al prossimo 14 luglio 2020.