Erano ormai diversi anni che gli appassionati di gaming su console attendevano questo momento.

La next-gen del sistema d’intrattenimento più conosciuto al mondo, dopo vari rinvii dovuti alla precaria situazione a causa dell’emergenza coronavirus, sta finalmente per uscire ed essere disponibile all’acquisto per tutti gli utenti.

Benché preceduto di poco – grazie ad un leak – dal competitor Xbox, che ha piazzato la messa in commercio delle sue Xbox Series X e Xbox Series S appena qualche giorno prima dell’arrivo di PS5 (ossia il 10 Novembre p.v.) è impossibile non ammettere che i continui posticipi abbiano creato notevole hype (e anche un po’ di seccatura) per tutti quelli che attendevano scalpitanti notizie già da diverse settimane.

E finalmente l’annuncio è arrivato.

PS5: svelati ufficialmente data d’uscita e prezzo

Durante la conferenza PlayStation Showcase lo scorso 16 settembre, Sony ha annunciato la data per la release della PS5, che corrisponderà al 19 novembre.

La proposta del colosso dell’elettronica si articola in due versioni della console PS5 differenti:

– La prima, che corrisponde allo Standard Edition (con lettore ottico) al costo di €499;

– La seconda, invece, che consiste nella Digital Edition (senza lettore ottico) sarà rilasciata al prezzo di €399.

L’arrivo a più di metà Novembre potrebbe essere funzionale a trovarsi in concomitanza con la distribuzione di alcuni dei must autunnali come Cyberpunk 2077 e CoD Black Ops Cold War, oltre a proprie esclusive afferenti al mondo Marvel – parliamo di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – e Godfall.

Seguiranno aggiornamenti sui restanti numerosissimi videogame pronti per essere giocato su PS5, alcuni dei quali sono già stati approfonditi nel corso della conferenza.