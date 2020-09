Ieri si è tenuto uno degli eventi più attesi dell’anno, che ha visto uno degli annunci più attesi dell’anno per la console più attesa dell’anno. Nel corso dello Showcase dedicato ai nuovi giochi creati per PlayStation 5, Sony ha anche svelato la data di lancio ed i prezzi della console next-gen.

La console sarà disponibile a partire dal 12 novembre negli Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, per poi arrivare il 19 novembre nel resto del mondo, Italia inclusa. L’edizione digitale di PlayStation 5 sarà venduta al prezzo di 399,99 euro, mentre la versione con unita disco sarà disponibile al prezzo di 499,99 euro.

Sony ha anche pensato ad un nuovo pacchetto vantaggioso per i suoi utenti, che permetterà di godere di una bella libreria di titoli da eseguire sin dal day One. Si chiama PlayStation Plus Collection, è offerto gratuitamente per gli abbonati PS Plus e consiste in una raccolta di giochi molto popolari di PS4. Tra i titoli disponibili, Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e altri.

Prezzi molto competitivi che, combinati ad un’ampia gamma di titoli esclusivi molto validi hanno reso la console di casa Sony così appetibile e desiderabile da aver registrato il sold-out su Amazon in appena nove minuti dall’apertura dei pre-order. Tanto la Digital Edition che la Standard Edition. La versione digitale è andata in sold-out anche su MediaWorld. A seguire, le caratteristiche di PlayStation 5.

Specifiche PlayStation 5