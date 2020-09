Euronics: clamorose il volantino con prezzi mai visti sull'elettronica

L’acquisto negli Store fisici è sicuramente un culto in Italia per tutti coloro che vogliono acquistare prodotti nell’ambito elettronico. Uno dei più attivi in assoluto è chiaramente Euronics, vettore che tutti conoscono da ormai tantissimo tempo e che mai prima d’ora aveva avuto prezzi così bassi. E infatti venuto fuori il nuovo volantino che avrebbe già riscosso un grande successo in questi giorni grazie ai prezzi proposti.

Molti prodotti sono stati lanciati al minimo storico, e potrebbero dunque andare esauriti in pochi giorni. Tutti gli utenti possono acquistare mediante tutti i punti vendita suddivisi sul territorio italiano ma questa volta con una grande novità. Sarà possibile infatti acquistare anche online e non solo all’interno dei negozi fisici, ovviamente corrispondendo ad Euronics il costo della spedizione.

Per avere tutte le offerte migliori da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Euronics, ecco le migliori offerte del nuovo volantino di settembre

Tantissime offerte del nuovo volantino Euronics risultano molto interessanti, come ad esempio il nuovo Samsung Galaxy S20+ a 749 euro. Basti pensare che in questo caso il prezzo di listino dello smartphone equivale a 929 € come sullo Store ufficiale di Samsung. Non finisce però qui.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.