Euronics: il nuovo volantino offre smartphone top di gamma a prezzi unici

Tutti coloro che compiono acquisti all’interno degli Store fisici, sanno benissimo che Euronics è uno di quelli più attivi soprattutto in ambito elettronico. Secondo quanto riportato, il nuovo volantino starebbe riscuotendo un grande successo visti i grandi prezzi proposti. Ci sono infatti tanti prodotti in sottocosto, i quali possono andare esauriti in poco tempo. Il tutto può avvenire acquistando all’interno dei punti vendita che sono sparsi sul territorio italiano.

C’è però una novità: tutti gli utenti che vorranno acquistare da Euronics ma non recandosi all’interno dei negozi fisici, potranno farlo online. Sul sito ufficiale infatti sono in vigore gli stessi prezzi del volantino, per cui potrete tranquillamente usufruire della campagna promozionale dal vostro computer o smartphone. È presente anche la spedizione, la quale però risulta a carico del compratore.

Euronics: arrivano le migliori offerte sul volantino di settembre

Sul nuovo volantino di Euronics ci sono moltissime offerte interessanti, soprattutto per quanto concerne gli smartphone. Tutti potranno infatti trovare il nuovo Samsung Galaxy S20+ a soli 749 euro.

Ovviamente non finisce qui, vista anche la folta presenza di altri marchi molto importanti nel mondo della telefonia. Ecco ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.