La Vodafone Special Giga è sicuramente l’offerta che ogni utente vorrebbe sicuramente attivare sul proprio numero di telefono, rappresenta la soluzione perfetta per godere di un bundle quasi invidiabile, in vendita ad un prezzo non particolarmente elevato.

La caratteristica di base della promozione riguarda sicuramente la necessità di effettuare il pagamento del canone mensile tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile. Questo non significa che sono presenti vincoli contrattuali di durata, ma che sostanzialmente non sarà possibile espletare il tutto tramite credito residuo.

Il costo fisso corrisponde esattamente a 9,99 euro al mese, inizialmente il cliente in uscita da Iliad o da MVNO potrà richiedere la Special Giga, dovrà comunque versare 10 euro per l’acquisto della SIM e per la portabilità del numero originario.

Vodafone: la promozione è veramente speciale

La promozione di Vodafone viene ritenuta fortemente speciale per svariati motivi, in primis per il prezzo relativamente basso, in secondo luogo per il bundle inserito direttamente al suo interno. In particolare il nuovo cliente si ritrova a poter accedere direttamente a illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, accoppiati con 1000 SMS da inviare ad ogni utente, per finire con 70 giga di internet alla velocità massima pari a 600Mbps in download.

La richiesta di attivazione può essere presentata direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio, solo ed esclusivamente dai possessori di un numero Iliad o di un operatore virtuale. Ricordiamo infine essere esclusi i cosiddetti semi virtuali, ovvero i vari LycaMobile, Very Mobile, ho.Mobile e Kena Mobile.