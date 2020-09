Iliad in fibra ottica: l'accordo con Open Fiber porta la rete fissa

Iliad sta ottenendo un grande successo, e di certo questo non lo scopriamo ora. Il gestore che è arrivato in Italia ormai qualche anno fa, sta continuando ad ottenere nuovi utenti senza fare poi più di tanto, visto che le promozioni di allora sono disponibili anche adesso. Ciò su cui Iliad si è impegnata molto è stata la realizzazione di nuove infrastrutture che hanno permesso quindi l’incremento della qualità di rete.

Inizialmente erano tanti gli utenti che si lamentavano di non avere campo in più zone d’Italia, ma adesso il problema sembra essere in gran parte risolto. Iliad peraltro sta migliorando anche il suo Servizio Clienti, con un occhio verso il futuro che dovrebbe portare la rete fissa nelle case degli italiani. L’accordo è ormai raggiunto, e si sta cercando solo di mettere a posto le ultime pratiche per avviare il progetto. Open Fiber porterà la fibra di Iliad nelle case degli italiani, proprio per completare l’esperienza.

Iliad batte tutti con 162 milioni di fatturato e oltre 6.3 milioni di utenti attivi

Iliad ha raggiunto grandi traguardi, soprattutto dopo aver sfruttato gli ultimi dati pubblicati dall’azienda. Secondo quanto riportato gli utenti sono arrivati nei primi due anni a 6,3 milioni, con 162 milioni di fatturato. L’obiettivo adesso è continuare a crescere su questa lunghezza d’onda.

“Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita ̶ commenta Benedetto Levi, AD iliad ̶ Continuiamo in questa direzione e ora guardiamo al prossimo lancio nel mercato della rete fissa”.