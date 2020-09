Ti sei mai imbattuto nell’argomento telefoni oro? Molti lo disconoscono e fanno male in quanto alcuni modelli si scoprono valere davvero tanto nonostante non siano nemmeno lontanamente raffrontabili ai comuni smartphone. Tutti cercano di accaparrarsi il miglior prezzo per un modello esclusivo top di gamma del 2020. Altri, invece, cercano il lusso e la semplicità del vintage per dare vita ad una teca senza tempo. Ecco gli esemplari dal collezione che molti preferiscono addirittura agli ultimi smartphone.

Telefoni d’altri tempi: questi modelli non scadono e non perdono valore con gli anni

Alcuni allestiscono cantine con vini pregiati. Altri estraggono oro dai circuiti elettronici ed altri ancora includono mobili antichi o francobolli nella loro collezione personale. Un business che pochi conoscono è quello dei telefoni antichi che sono parecchi richiesti nonostante la loro anzianità. Tra questi abbiamo i seguenti.

Mobira Senator

Un nome che non passa inosservato. Suona come qualcosa si austero ed imponente. Ed in effetti lo è. Con un peso di ben 3 Kg si può considerare come il telefonino fallito. Un ingombrante dispositivo che di portatile aveva soltanto la lunga cornetta a filo che gli conferisce un aspetto davvero retrò oggi come allora. Ma aspettate a delegarlo alla spazzatura digitale. Quanto può valere? Iniziamo con 1000 Euro ma non è detto che non possiate tirare su il prezzo di parecchio.

Motorola Dynatac 8000

Molto raro in quanto prodotto in tiratura limitata ad appena 300.000 unità a livello globale. Questo, stavolta, si può considerare il primo e vero telefonino della storia. Non uno smartphone ma sicuramente un’icona storica della telefonia mobile. Chassis bianco opaco con tasti neri a fondo bianco ed antenna uscente dal laterale destro. Visto in qualche vecchia pellicola può valere, come il precedente, almeno un migliaio di euro.

iPhone 2G

Sicuramente più attuale ma ugualmente importante dal punto di vista della ricercatezza. Sui forum e nelle aste viene battuto ad almeno 1000 Euro con prezzi che arrivano a cifre assurde in presenza di fan-boy Apple. Semplice ed al contempo parecchio richiesto. Se sei un commerciante con lotti ancora imballati potresti fare una fortuna ma anche tu potresti trovarne parecchi in casa e fare una fortuna.