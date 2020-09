Il weekend sarà ricco di grandi eventi in casa Sky. Prima del prossimo ritorno della Serie A – il prossimo fine settimana – la pay tv proporrà ai suoi abbonati importanti esclusive come la Premier League inglese, i Gran premi italiani per Formula 1 e MotoGP senza diventare poi tennis ed NBA. Oltre alla classica tecnologia satellitare, i clienti potranno guardare questi appuntamenti anche in streaming.

E’ sempre molto più popolare, infatti, in casa Sky il servizio NOW TV. La piattaforma è oramai conosciuta dal grande pubblico e ad oggi rappresenta il grande metodo alternativo alla tecnologia IPTV.

Sky e NOW TV, le migliori offerte per Sport ed intrattenimento

I vantaggi di NOW TV sono notevoli. In primis, gli abbonati potranno vedere i canali di Sky senza parabola, senza decoder e soprattutto senza vincolo d’abbonamento. La piattaforma è inoltre disponibile su una vasta serie di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, pc e Smart TV. I costi, infine, garantiscono un importante risparmio rispetto ai regolari prezzi di Sky.

Con NOW TV, tutti gli appassionati di Sport, ad esempio, potranno accedere a tutti gli eventi prima menzionati e ad altri grandi appuntamenti ad un costo fisso mensile di 29,99 euro.

Ma non c’è soltanto lo sport ed il calcio. Grazie a NOW TV, infatti, sarà possibile ottenere prezzi scontati anche per Intrattenimento, Serie tv e Cinema. Ognuno di questi pacchetti ha un prezzo fisso e mensile di 9,99 euro. La visione di tutti e tre i pacchetti, invece, comporterà una spesa mensile 19,99 euro. In promo, per le prossime settimane, la visione congiunta dei ticket Intrattenimento e Cinema costerà solo 3,99 euro per il primo mese.