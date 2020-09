Anche HONOR ha lanciato la sua Back to School, iniziativa Online con offerte e sconti su molti prodotti che possono essere d’aiuto per un ritorno a scuola o in ufficio.

HONOR MagicBook 15, bundle in super offerta per il Back to School

Tra i numerosi prodotti in offerta, anche HONOR MagicBook 15, il nuovo notebook con processore AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB di RAM DDR4 e scheda grafica Radeon Vega 8 per prestazioni fluide e veloci per qualsiasi tipo di utilizzo. HONOR MagicBook 15 è in super offerta al prezzo di 599,90 euro in diverse opzioni bundle che includono più prodotti. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

HONOR MagicBook 15 + HONOR Watch Magic + HONOR Router 3 al prezzo di 599,90 euro (valore totale di 879,70 euro per un risparmio di 279,80 euro)

+ + al prezzo di 599,90 euro (valore totale di 879,70 euro per un risparmio di 279,80 euro) HONOR MagicBook 15 + HONOR Earbuds + HONOR Router 3 al prezzo di 599,90 euro (valore totale di 779,70 euro per un risparmio di 299,80 euro)

+ + al prezzo di 599,90 euro (valore totale di 779,70 euro per un risparmio di 299,80 euro) HONOR MagicBook 15 + HONOR 9A al prezzo di 599,90 euro (valore totale di 749,80 euro per un risparmio di 149,90 euro)

In alternativa, al prezzo di 549,90 euro sono disponibili i seguenti bundle:

HONOR MagicBook 15 + HONOR Bluetooth mouse + HONOR Router 3 al prezzo di 549,90 euro (valore totale di 709,70 euro per un risparmio di 159,80 euro)

+ + al prezzo di 549,90 euro (valore totale di 709,70 euro per un risparmio di 159,80 euro) HONOR MagicBook 15 + HONOR Bluetooth mouse + HONOR Sport Earphones al prezzo di 549,90 euro (valore totale di 699,70 euro per un risparmio di 149,80 euro)

+ + al prezzo di 549,90 euro (valore totale di 699,70 euro per un risparmio di 149,80 euro) HONOR MagicBook 15 + HONOR Bluetooth mouse + HONOR Backpack al prezzo di 549,90 euro (valore totale di 669,70 euro per un risparmio di 119,80 euro)

+ + al prezzo di 549,90 euro (valore totale di 669,70 euro per un risparmio di 119,80 euro) HONOR MagicBook 15 + HONOR Watch Magic al prezzo di 549,90 euro (valore totale di 799,80 euro per un risparmio di 249,90 euro)

Le offerte disponibili sull’e-commerce HiHonor in occasione del Back to School sono davvero numerose e molto vantaggiose. Per scoprirle tutte, consigliamo di dare un’occhiata allo shop di HONOR!