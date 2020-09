In occasione dell’IFA di Berlino, la più importante fiera tecnologica d’Europa, HONOR ha presentato una serie di nuovi prodotti. Oltre ai due nuovi smartwatch, l’azienda ha annunciato la disponibilità del nuovo laptop, HONOR MagicBook Pro, ed annunciato gli aggiornamenti dei processori per HONOR MagicBook 14 e HONOR MagicBook 15.

HONOR annuncia il nuovo MagicBook Pro

HONOR MagicBook Pro è il laptop perfetto per i professionisti in movimento, che necessitano sì di alte prestazioni, ma anche di compattezza e leggerezza.

Questo laptop è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 4600H con Radeon Graphics integrato e 6 core e 12 thread. Il tutto è accompagnato da 16 GB di RAM a doppio canale DDR4 ed un’unità di archiviazione SSD PCIe NVMe SSD ultra-veloce da 512 GB. Questa configurazione offre all’utente un dispositivo completo e prestante sotto tutti i punti di vista, che può essere utilizzato sia per lavorare, che per intrattenersi e giocare.

A proposito di intrattenimento, HONOR MagicBook Pro assicura un’esperienza visiva avvolgente ed immersiva, grazie al bellissimo display FullView da 16,1 pollici con una gamma di colori 100% sRGB. A bordo del laptop è preinstallato Microsoft Windows 10. Il dispositivo sarà disponibile in UK, Francia e Germania al prezzo consigliato al pubblico di 899,90 euro. A seguire, le caratteristiche di HONOR MagicBook Pro.

DESIGN

Dimensioni: 369 x 234 x 16,9 mm

Peso: 1,7 KG

Telaio: alluminio

Colore: Space Grey

PROCESSORE

AMD Ryzen 5 4600H con AMD Radeon Graphics

RAM

16 GB a doppio canale DDR4

STORAGE

512 GB PCIe NVMe SSD

DISPLAY

HONOR FullView Display 16,1 pollici

Rapporto schermo-corpo: 90%

Dimensioni delle lunette (tre lati): 4.9 mm

Rapporto di aspetto: 16:9

Risoluzione: 1920 x 1080 pixel

Rapporto contrasto: 1000:1

Colore: 100% sRGB gamut di colore TÜV Rheinland Flicker Free Certification

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Doppi ventilatori e doppi tubi di calore

TASTI E PORTE

HDMI 2.0

USB 3.2 Gen 1

USB Type C

Jack audio 3.5 mm

Pulsante di accensione con impronta digitale

BLUETOOTH

Bluetooth 5.0

BATTERIA

Capacità: 56 Wh

65W Fast charger

ALIMENTAZIONE

65W Type C Power Adapter

ALTRE CARATTERISTICHE

Pop-up camera

ClickPad di grande dimensioni

Tastiera completamente retroilluminata

Modalità multi-screen

HONOR MagicBook 14 e 15 aggiornati con nuovi processori

Come anticipato, HONOR ha anche presentato degli aggiornamenti per HONOR MagicBook 14 ed HONOR MagicBook 15. Nello specifico, HONOR MagicBook 14 con processore AMD Ryzen 4500U sarà disponibile in UK, Francia e Germania al prezzo consigliato di 749,90 euro. HONOR MagicBook 15 con processore AMD Ryzen 5 4500U, invece, sarà disponibile in UK, Francia e Germania al prezzo consigliato di 699,90 euro.