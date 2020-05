HONOR ha presentato diversi prodotti per la Cina continentale, tra cui HONOR MagicBook Pro, HONOR ViewPad 6, HONOR Router 3, HONOR Vision X1 Series ed una serie di dispositivi smart per la casa della serie HONOR Choice. Tutti i prodotti saranno disponibili a livello globale.

HONOR MagicBook Pro è il laptop ideale per giovani professionisti e studenti, ed offre loro funzionalità all’avanguardia ad un prezzo accessibile. Questo è dotato di uno schermo da 16,1 pollici per un rapporto schermo-corpo del 90% ed è alimentato dal processore Intel Core i7-10510U di decima generazione. Il tutto è accompagnato da una scheda grafica NVIDIA GeForce®MX350, ed offre agli utenti un’esperienza fluida e stabile. Il laptop sarà disponibile in Russia da Settembre.

HONOR ViewPad 6 è il tablet perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento ed il gioco. E’ alimentato dal SoC proprietario Kirin 985, è compatibile con le Reti 5G e supporta la connettività WiFi 6, garantendo un’esperienza di navigazione ultra-veloce e stabile. Il tablet sfoggia un incredibile schermo FullView 2K ed è anche compatibile con l’accessorio Magic-Pen, per disegnare, scarabocchiare e prendere appunti facilmente e velocemente. Questo prodotto sarà disponibile a partire dal mese di giugno.

HONOR Router 3 è il primo router dell’azienda a supportare il nuovo standard WiFi. Il dispositivo è dotato di un chipset WiFi 6+ ed una CPU Gigahome Dual-core da 1,2 GHz, promette velocità fino a 3.000 Mbps su banda a 2,4 Ghz e a 5 Ghz. Il router sarà disponibile a partire dal mese di luglio.

HONOR Vision X1 è l’ultimo smart screen dell’azienda dotato di display 8K, Motion Estimate, Motion Compensation e un altoparlante da 4*10W per l’uscita. Il dispositivo integra un assistente intelligente e può essere controllato da altri dispositivi dell’ecosistema HONOR. La serie HONOR Vision X1 Series è disponibile nelle versioni da 65, 55, 50 pollici e 50 pollici.

HONOR Choice, tanti nuovi prodotti in arrivo

HONOR Choice è la famiglia di prodotti intelligenti per la casa, lo sport, l’intrattenimento ed i viaggi. Questa si compone, anzitutto, dei nuovi auricolari True Wireless Stereo Earbuds X1, che offrono una esperienza audio eccellente e durevole (fino a 24 ore di autonomia). In secondo luogo, HONOR Choice ha presentato il nuovo Smart Vacuum Cleaner, una scopa elettrica senza fili dotata di motore da 350W 100.000 giri/min e di un avanzato sistema di pulizia a sterilizzazione a raggi ultravioletti per eliminare con efficacia i batteri su diverse superfici.

In vista dell’estate, HONOR ha lanciato anche il Moltiplicatore d’aria e l’Umidificatore per mantenere l’ambiente fresco ed altri prodotti per l’igiene personale, per la casa e per l’intrattenimento, come la lampada da tavolo, lo spazzolino da denti elettronico e lo Smart Kettle. Questi prodotti saranno disponibili a partire dal mese di giugno.