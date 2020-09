Con lo scopo di consentire a tutti la possibilità di avere una connessione internet, che al giorno d’oggi è una cosa imprescindibile per la vita normale, il MiSE ha stabilito in collaborazione con il MiBACT, un piano per rendere fruibile e gratuito il WiFi a chiunque. Attraverso una promozione di tipo sociale e culturale, l’idea è quella di poter sviluppare un progetto partito nel 2016, successivamente al terremoto di Amatrice.

A partire da quello, è partito un piano chiamato Piazza Italia WiFi, finalizzato a mettere a disposizione dei paesi colpiti dal terremoto, internet gratuitamente. Per la precisione in 138 paesi in tutto. Dopo quel momento però, ne sono stati aggiunti molti altri, in seguito a una disponibilità di fondi superiore a quella precedente. Vediamo insieme ai dettagli di questa iniziativa.

Progetto Piazza WiFi, Ecco come si è velocizzato grazie a Poste Italiane

L’obiettivo finale di questa iniziativa, è di avviare una rete in grado di abbracciare, man mano, tutta l’Italia. Tutto questo sarà realizzabile in grandissima parte, grazie a Poste Italiane, la quale ha già avviato un progetto, tramite un protocollo di intesa siglato dallo Stato. In questo modo, renderà disponibili per il progetto, i suoi hotspot già presenti sul territorio.

Pertanto, tutti gli uffici postali presenti sul territorio italiano, saranno parte del progetto di piazza WiFi Italia. In questa maniera, se consideriamo il numero di uffici esistenti, sarà possibile avere una copertura massiccia di rete WiFi in giro per il territorio italiano. Per i prossimi aggiornamenti vi informeremo quanto prima, ma ormai il progetto è avviato e destinato a crescere.