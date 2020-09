Il volantino Comet attivato in questi giorni è davvero da impazzire, al suo interno l’azienda ha posizionato un elevato numero di sconti e di offerte, appositamente pensati per ogni singolo utente sul territorio nazionale.

Uno degli aspetti più positivi del volantino corrente riguarda sicuramente la possibilità di accesso sul sito ufficiale, infatti gli utenti potranno completare gli acquisti anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria, godendo nel contempo di spedizione gratuita per ogni ordine di almeno 49 euro, tutto senza limiti sui modelli o sulle categorie merceologiche.

Volantino Comet: quali sono gli sconti

La campagna promozionale ha subito la contaminazione del periodo che stiamo attraversando, di conseguenza abbiamo iniziato a parlare di Back To School con sconti speciali applicati direttamente sui notebook di ultima generazione. E’ un SottoCosto, di conseguenza porta con sé la limitazione delle scorte, se interessati ad un prodotto in particolare, ricordate di completare la scelta il prima possibile.

In alternativa sono presenti anche svariati modelli di smartphone in promozione, tra questi annoveriamo sicuramente Samsung Galaxy S20+, in vendita alla modica cifra di 749 euro, passando anche per Samsung Galaxy A71 a 319 euro, Galaxy A20e a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 269 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 189 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Huawei P40 Lite 5G a 299 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 249 euro, Oppo A5 2020 a 129 euro, per finire poi con l’ottimo Apple iPhone 11 a 699 euro.

Le offerte inseguono anche altre categorie merceologiche, se interessati aprite le pagine che trovate qui sotto.