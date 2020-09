Euronics lancia la sfida alle dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile con una campagna promozionale assolutamente interessante, un buonissimo insieme di sconti, ma sopratutto di prezzi bassi concentrati direttamente nel SottoCosto.

L’accesso al volantino corrente è, a differenza di quanto accaduto in passato, alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale. Sono state rimosse tutte le limitazioni regionali, o legate ai soci, di conseguenza i prezzi indicati sono fruibili ovunque.

Volantino Euronics: il risparmio è sempre alla portata di tutti

I prodotti in promozione sono innumerevoli, il maggiormente interessante è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone dalla qualità eccellente, e forse uno dei più richiesti degli ultimi mesi in Italia e nel mondo. Originariamente reso disponibile ad un prezzo troppo elevato, oggi finalmente gli utenti possono richiederlo spendendo circa 749 euro.

Le occasioni non finiscono qui, osservando da vicino il volantino Euronics è possibile scovare anche un buon numero di sconti applicati su alcuni modelli di fascia media, non mancano infatti Xiaomi Redmi Note 9 pro, Huawei P30 Lite New Edition, Oppo A72, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A9 2020, LG K51S, Oppo A5 2020, Huawei P40 Lite 5G, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A20s e similari.

Se interessati al mondo Apple, invece, non dimenticatevi assolutamente di Apple iPhone 11 Pro, in vendita a 999 euro, o di Apple iPhone 11 raggiungibile a 849 euro. Per conoscere nel dettaglio l’intera campagna promozionale, appoggiatevi subito alle pagine inserite nell’articolo.