La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha appena annunciato l’arrivo della prima serie TV dedicata ad un grande campione di Formula 1, scomparso tragicamente e prematuramente nel 1994.

Tutti gli appassionati avranno sicuramente capito di chi stiamo parlando, dell’indimenticabile campione brasiliano Ayrton Senna, passato a miglior vita durante il gran premio di Imola il 1° maggio 1994. Scopriamo insieme ulteriori dettagli sulla nuova serie TV.

Netflix dedica una serie TV al grande campione di Formula 1 Ayrton Senna

Se fosse ancora vivo oggi avrebbe 60 anni e potrebbe raccontare in prima persona la sua incredibile storia. E invece, come ben sanno gli appassionati di Formula 1, un terribile sfortunato incidente nel 1994 lo ha fermato per sempre. Quel giorno non è finita solo la sua storia, ma anche quella di un pezzo del Brasile e di un modo di correre.

Per ricordarlo, ma soprattutto per permettere di scoprirlo ai più giovani (ma non solo), Netflix annuncia oggi l’avvio di un progetto che arriverà sugli schermi nel 2022: una serie TV per raccontare la sua vita. Gli otto episodi partiranno da quando si trasferì in Inghilterra per gareggiare nella F1 600 e, attraversando gioie, difficoltà, vittorie e sconfitte dell’uomo dietro al mito, finirà col tragico incidente di Imola.

La storia infatti sarà interessante anche per chi conosce bene il pilota perché punta a svelare Beco o Becão, come veniva affettuosamente soprannominato da amici e familiari. La miniserie è stata realizzata con la partecipazione attiva della famiglia di Senna e verrà girata in location internazionali e, per la prima volta, anche nella casa in cui è cresciuto. Anche la sorella, Vivian Senna ha commentato: “Racconteremo la storia che solo poche persone conoscono. Ci impegniamo a rendere questo progetto qualcosa di totalmente unico e senza precedenti“. Non vediamo l’ora di vederla.