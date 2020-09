STRANGER THINGS, The Order, Dark, Tredici, You: aggiornamenti da Netflix

Secondo alcuni luoghi comuni gli spoiler danneggiano la voglia dello spettatore di continuare a vedere delle serie tv già iniziate. Noi vi vogliamo far ricredere. Secondo uno studio condotto da Netflix, con l’aiuto di Grant McCracken (antropologo culturale) esistono diverse tipologie di spoiler: lo spoiler “impulsivo”, “spudorato” e “codificato”. Ognuno di questi tra l’altro diventa meno importante in quanto la visione di un buon programma TV non sarà mai intralciata, anche se se ne conoscono gli spoiler. Ad ogni modo,per evitare che si verifichino dei fraintendimenti, noi di Tecnoandroid vi accenniamo unicamente il possibile destino delle serie tv come STRANGER THINGS, The Order, Dark, Tredici, You.

STRANGER THINGS, The Order, Dark, Tredici, You: cosa accadrà alle serie tv di Netflix

Iniziamo con le buone notizie. Stranger Things e le strane avventure del gruppo di bambini dalle personalità particolari e molto diverse tra loro, torneranno tra non molto. Dopo la terza stagione, che ci ha accompagnati durante il lockdown, il cast ha ripreso in mano le redini delle riprese cinematografiche per le nuove puntate.

Anche You farà il suo grande ritorno su Netflix. Il thriller psicologico americano tratto dall’omonimo libro, dovrebbe a breve sbarcare sulla piattaforma con la season 3.

Dove c’è notizia positiva ve ne sarà anche una negativa. Ed ecco quindi che vi accenniamo cosa NON aspettarsi dal futuro.

Per esempio la serie Dark, la quale ha abbandonato per sempre la piattaforma, causando un enorme scalpore tra gli appassionati spettatori.

Stessa sorte spetta anche alla serie Tredici. Nonostante i rumors che provocò in passato per via della trama thriller, le sue puntate sono giunte ad una conclusione definitiva.