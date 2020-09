Euronics propone una campagna promozionale veramente molto allettante, sebbene comunque risulti essere riservata esclusivamente in alcuni punti vendita sparsi per il territorio nazionale. I prezzi sono bassi e propongono anche tantissimi prodotti di alta qualità.

L’accesso alla campagna promozionale è possibile solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, di conseguenza gli utenti dovranno recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Non sarà possibile fruire degli stessi identici prezzi sul sito ufficiale, o altrove sul territorio nazionale.

Euronics: le offerte del volantino sono impressionanti

Il prodotto più interessante di tutto il volantino Euronics è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un dispositivo veramente molto richiesto dagli utenti di tutto il mondo, finalmente acquistabile a soli 699 euro in versione sbrandizzata.

Nel caso in cui vogliate restare entro un dispositivo di fascia medio-alta, ma vogliate affidarvi al mondo Oppo, il consiglio è di optare per l’Oppo Find X2 Neo, uno smartphone estremamente allettante da un punto di vista estetico, dotato di connettività 5G, processore Qualcomm Snapdragon 765G ed un display AMOLED. Tutto risulterà essere fruibile a 699 euro; nel caso in cui foste alla ricerca di un qualcosa di più economico, ricordiamo essere presente l’Oppo Find X2 Lite a meno di 500 euro.

Il volantino Euronics naturalmente integra anche altre offerte e promozioni da non perdere, per conoscerle da vicino aprite subito le pagine che potete trovare inserite nel nostro articolo (cliccatele per l’alta definizione).