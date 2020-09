La rete 5G è stata messa più volte in discussione da un manipolo di cospiratori che hanno erroneamente creduto che la nuova infrastruttura potesse rappresentare un pericolo. Valutazioni e diversi studi hanno provato il contrario con operatori del calibro di TIM, WindTre, Vodafone ed Iliad pronti alla grande rivoluzione del network mobile. Dopo la vittoria ottenuta per l’accaparramento delle frequenze è tempo di offerte che offrono il massimo della velocità ed una serie di contenuti che è impossibile ravvedere nel contesto promozionale del 4G. Ecco le ultime novità in fatto di tariffe.

Promo 5G TIM

In questo caso abbiamo le TIM Advance 5G e 5G Unlimited cui si corrispondono le seguenti caratteristiche.

TIM Advance 5G (29,99 euro al mese) : minuti e sms illimitati, 50 GB di Internet fino a 2 Gbps di velocità. Costo di attivazione di 9 euro una tantum;

: minuti e sms illimitati, 50 GB di Internet fino a 2 Gbps di velocità. Costo di attivazione di 9 euro una tantum; TIM Advance 5G Unlimited (39,99 euro al mese): minuti, sms e giga illimitati, 250 minuti verso l’estero, TIMGAMES compreso per 3 mesi. Costo di attivazione gratis.

Altra tariffa disponibile è la TIM Young Senza Limiti, a 14,99 euro al mese richiedibile dagli under 30 che intendono ricevere un bundle che comprende minuti e sms illimitati 60 GB di Internet, chat senza consumare i giga dell’offerta e abbonamento gratuito a TIM MUSIC PLATINUM per 6 mesi. Costo di attivazione una tantum a 9 euro.

Offerte Vodafone

La prima tariffa che incontriamo è la RED che al suo interno prevede illimitati minuti ed SMS infiniti con 40 Giga in 5G e traffico dati illimitato per l’uso di diverse app (social, mappe, chat e musica) e chiamate senza limiti verso i Paesi UE al costo di 18,99 euro al mese. Attivazione in promo a 5 euro anziché 31 euro prevedendo però un monte ricariche di almeno 269 euro nel periodo di permanenza con l’operatore.

Per le reti di tipo flat si cita la proposta Black Edition che non ha limiti di velocità e di bundle in quanto concede la linea Gigabit con inclusi minuti, SMS e Giga Illimitati per sempre al costo di 39,99 euro al mese entro cui rientrano anche 1000 minuti verso le aree extra UE, un pacchetto roaming Extra UE con 500 minuti e 5 GB. Anche in questo caso valgono le stesse considerazioni fatte per la RED in quanto a costo di attivazione ma con un monte ricariche minimo pari a 575 euro.