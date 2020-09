L’offerta tech tanto discussa nelle scorse settimane è scaduta ufficialmente ieri, 2 settembre 2020, in tutti i punti vendita Esselunga. Nonostante questo, in diversi hanno segnalato ancora disponibilità residue in determinate location, ecco allora che potreste godere di un last minute veramente interessante.

Le offerte e gli sconti non cambiano rispetto al periodo precedente, il prodotto fulcro del volantino Esselunga resta il Google Nest Hub, commercializzato ad un prezzo fortemente scontato, e sopratutto con garanzia legale della durata complessiva di ben 24 mesi (da esercitare sempre nel negozio in cui è stato completato l’acquisto).

Volantino Esselunga: l’offerta tech è impressionante

Il dispositivo nasce per essere utilizzato come un vero e proprio hub di controllo per tutti gli altri prodotti smart dislocati presso la vostra abitazione, in questo modo non sarete costretti ad affidarvi a comandi o centri di controllo specifici, ma potrete fare tutto tramite il Google Nest Hub.

La sua caratteristica principale è il display touchscreen da 7 pollici (diagonale di 177,8 millimetri), completamente a colori, grazie al quale potrete visualizzare foto e video, ma anche effettuare chiamate sfruttando la fotocamera posizionata nella parte anteriore. Non mancano ovviamente microfono e altoparlante, fondamentali per impartire gli ordini con la voce, come ascoltare i brani preferiti su Spotify o su altri servizi di streaming musicale.

Il dispositivo non presenta una batteria interna, di conseguenza dovrà sempre essere collegato fisicamente ad una presa a muro. Il suo prezzo finale, grazie al volantino Esselunga, è di 59 euro.