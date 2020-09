Il Back To School arriva anche da MediaWorld portando con sé un elevatissimo quantitativo di offerte e di sconti assolutamente da non perdere, gli utenti riescono a risparmiare ed a godere di prezzi fortemente ribassati rispetto al listino.

Una nuova campagna promozionale è ufficialmente apparsa all’orizzonte, sarà attiva fino al 9 settembre in tutti i punti vendita e sul sito ufficiale (ma sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio), e prenderà il nome di Back To School. Tutti vi possono accedere senza vincoli o limitazioni particolari.

MediaWorld: questa è la campagna del momento

All’interno della campagna promozionale sono stati inseriti tantissimi sconti appositamente pensati per soddisfare le esigenze della maggior parte di noi, anche gli smartphone sono coinvolti, con un accenno alla fascia alta per quanto riguarda Apple iPhone 11 Pro Max (in vendita a 1089 euro) o Apple iPhone 11 raggiungibile con il pagamento di 799 euro.

Le occasioni migliori giungono però osservando da vicino la fascia media del mercato della telefonia mobile, poiché si possono trovare sconti applicati su Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A51, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A72 e similari.

Da segnalare, se interessati, la possibilità di acquistare la Xiaomi Mi Smart Band 5, ottimo prodotto dal rapporto qualità/prezzo senza pari sul mercato, a soli 39,99 euro. Tutti i dettagli relativi al volantino MediaWorld sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, premete questo link.