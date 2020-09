WindTre rispetta i criteri minimi di trasparenza dopo l’unificazione dei rispettivi brand che si sono votati alla convenienza e ad una rete senza precedenti. A partire dal mese di Settembre 2020 la joint venture intensifica la sua presenza di mercato con una proposta che non ci riserviamo di definire clamorosa.

Secondo le indicazioni del gestore è disponibile una nuova promo ad personam che concede 150 Giga in 4G ad un prezzo favoloso. Scopriamo insieme termini e condizioni di questa tariffa.

WindTre Summer 150 Giga

Summer 150 Giga è la denominazione di una promozione che non lascia spazio ad opinioni. Come indicato dal nome stesso, infatti, si propone con un bundle di traffico dati fino a 150 Giga al mese con la massima velocità prevista dall’LTE. Il traffico disponibile deve essere usato entro 90 giorni dall’attivazione con un costo di primo accesso previsto una tantum di 12,99 euro senza ulteriori costi mensili. Questo prezzo viene però scontato portando il tutto ad un ragguardevole listino di soli 9,99 euro.

Il pagamento può avvenire sia tramite decurtazione da credito residuo che via carta di credito, conto corrente o carta conto. Lo sconto è in ogni caso di 3 euro. Al termine del periodo promozionale avviene la disattivazione automatica gratuita. Il termine di validità, salvo eventuali cambiamenti di sorta, sarà prorogato fino al 7 Settembre 2020.

Ad avvantaggiarsi nei confronti di questa proposta sono alcuni clienti selezionati da WindTre che fanno parte del programma di fidelizzazione WINDAY. Si raggiunge tramite l’apposita sezione “offerte per te” dell’applicazione ufficiale.

L’uso di questa promozione è consentito in Italia così come in Europa entro i limiti di traffico imposti dalle regole per il roaming UE, oltre il quale si applicano le disposizioni tariffarie ni sovrapprezzo vigenti.

Nel frattempo si fa presenta l’avvio della fase di sperimentazione per la rete 5G dell’operatore. Scopri come provarla dal tuo telefono esaminando la guida al link precedente.