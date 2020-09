Il Play Store perde il lume della ragione dopo la pubblicazione di una nuova lista di app gratuite che tutti possono scaricare per il proprio dispositivo. Giochi, strumenti e soluzioni per personalizzare la UI generalmente a pagamento diventano omaggio per qualche ora. Non è dato sapere la scadenza della campagna promozionale. Pertanto consigliamo di fare in fretta in quanto difficilmente avremo una seconda occasione. Ecco quali sono le applicazioni da prendere al volo approfittando del momentaneo momento di pazzia Google.

Play Store sta regalando l’impossibile, utenti pronti a scaricare tutto Gratis

Attimo di sbandamento per BigG ed i suoi utenti portati al click sul pulsante di download ora gratuito delle migliori applicazioni senza pubblicità e con funzionalità avanzate sbloccate per sempre. La lista ufficiale è completa ed aggiornata. Nessuno poteva aspettarsi l’arrivo di simili regali.