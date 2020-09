Bennet sorprende gli utenti con un volantino che raccoglie offerte praticamente migliori di Unieuro, l’azienda principe della rivendita di elettronica con i suoi tantissimi prezzi bassi e gli sconti praticamente da capogiro.

La campagna promozionale attuale, come era lecito immaginarsi, non risulta essere disponibile sul sito ufficiale del rivenditore stesso, quanto proprio nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che naturalmente con la possibilità di richiedere anche un finanziamento senza interessi (TAN e TAEG sono azzerati).

Volantino Bennet: il risparmio è sempre speciale

Lo smartphone maggiormente rappresentativo del volantino Bennet è sicuramente l’Apple iPhone Xr, un modello dalla qualità decisamente elevata, in vendita oggi a 549 euro. La versione è la completamente sbrandizzata, non si tratta di un prodotto troppo recente, tuttavia è ancora consigliato per gli utenti che vogliono accedere al mondo Apple, senza spendere cifre particolarmente elevate.

Nel caso in cui si volesse invece puntare verso Android, qui la scelta può ricadere su Samsung Galaxy A70, in vendita a 269 euro, per arrivare su Alcatel 1, Huawei Y5 2019 o Alcatel 1 SE, modelli recenti, ma decisamente economici.

Per conoscere da vicino il volantino Bennet potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite nel nostro articolo, ricordatevi comunque che dovrete recarvi personalmente in negozio per completare l’acquisto, gli stessi prodotti non saranno raggiungibili online sul sito ufficiale dell’azienda per nessun motivo.