Trony raccoglie il meglio e lo concentra direttamente all’interno di una campagna promozionale con l’intenzione di mettere subito le cose in chiaro, vuole rientrare tra i migliori rivenditori del nostro paese. Gli sconti applicati sono assolutamente interessanti, e di qualità superiore alle aspettative.

Il limite più grande dell’intero volantino riguarda più che altro la disponibilità sul territorio, a conti fatti non tutti gli utenti possono accedervi, solamente coloro che potranno effettivamente recarsi personalmente in uno dei negozi dislocati in Molise, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Repubblica di San Marino o Abruzzo. In nessun modo sarà possibile completare la compravendita online sul sito ufficiale.

Trony: questo volantino è assolutamente incantevole

Il volantino lo possiamo considerare assolutamente incantevole, perché in grado di scontare alcuni dei prodotti migliori del momento, come ad esempio l’accoppiata Samsung Galaxy S20 e S20+, due modelli dalla qualità sopraffina e decisamente superiore alle aspettative, disponibili a prezzi quasi mai visti nei negozi fisici. Nello specifico saranno raggiungibili rispettivamente a 599 e 779 euro.

Sempre nella stessa fascia non possiamo che raccomandare l’acquisto di Huawei P40, purtroppo gambizzato dall’assenza dei servizi Google, ma ugualmente interessante a 649 euro, e di LG Velvet, uno smartphone estremamente recente, 5G e dall’estetica incredibile.

Il volantino Trony lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, i prezzi sono attivi, come ampiamente specificato all’inizio dell’articolo, solamente presso i punti vendita di proprietà dei soci delle suddette regioni, non sul sito ufficiale o da altre parti.