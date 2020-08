Il colosso di Redmond ha da poco portato ufficialmente sul Google Play Store la sua applicazione antivirus, ovvero Microsoft Defender. Al momento, si tratta di una versione preview dell’app ed è riservata soltanto a un ristretto numero di persone.

Microsoft Defender arriva in versione preview su Google Play Store

Quando si utilizza il pc, è quasi d’obbligo sfruttare un buon software antivirus. Sulla maggior parte dei pc con Windows a bordo è disponibile Windows Defender, ovvero l’app di Microsoft dedicata ad individuare virus informatici e altro. Ora, come già accennato, questa applicazione è finalmente sbarcata anche sugli smartphone Android e sarà possibile scaricarla dal Google Play Store.

L’attuale versione di Microsoft Defender disponibile sul Play Store è una preview, quindi non è definitiva e al momento non è disponibile al download per tutti gli utenti. Nello specifico, come dichiarato dal team di sviluppatori dell’app, questa preview è disponibile solo ai clienti aziendali, a patto che questi ultimi dispongano di un abbonamento a Microsoft 365 E5.

Questa app ha lo stesso funzionamento delle altre app antivirus. Microsoft Defender è infatti in grado di individuare eventuali APK dannosi presenti sul proprio smartphone ed è inoltre presente un filtro Web. In questo modo, gli utenti si troveranno al sicuro da eventuali minacce o siti web poco affidabili che potrebbero infettare il proprio dispositivo tecnologico. Vi ricordiamo che al momento si tratta di una versione preview, ma nel corso delle prossime settimane sarà resa disponibile al download a tutti gli utenti Android sul Google Play Store.