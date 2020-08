Internet Explorer è stato uno dei broswer internet più amato e utilizzato di tutti i tempi, ma il suo declino è iniziato già da qualche anno. Già nel 2015, infatti, la nota azienda Microsoft aveva cominciato ad abbandonare questo broswer e aveva ideato alcune alternative come Microsoft Edge. Ora, però, è arrivata la notizia ufficiale che a partire dal 2021 tutti i servizi di Microsoft legati alla suite Microsoft 365 (compresi Outlook e Office in versione online) non saranno più compatibili con questo broswer.

Microsoft dice addio a uno dei broswer più utilizzati di sempre

Era il 1995 quando nacque uno dei broswer più amati e più utilizzati, cioè Internet Explorer. Come già accennato, da diverso tempo ormai è iniziato il suo declino e l’azienda di Redmond ora lo ha anche confermato ufficialmente. Nello specifico, a partire dal prossimo 17 agosto 2021 diversi servizi di Microsoft non saranno più compatibili col vecchio browser dell’azienda.

Per la maggior parte degli utenti attuali questo non sarà sicuramente un grave problema, dato che oggi esistono ormai numerose valide alternative e queste ultime sono aggiornate e compatibili con i vari servizi di Microsoft (come Chrome, Firefox o Microsoft Edge). Nonostante questo, esistono ancora numerose aziende soprattutto americane che adottano ad oggi alcuni software che si appoggiano ancora al vecchio browser dell’azienda di Redmond. Per ovviare a questo problema, Microsoft aveva lanciato qualche tempo fa Microsoft Edge Legacy, ovvero una versione compatibile con dei software obsoleti e non aggiornati come Explorer.

Anche quest’ultimo, però, è destinato a non essere più supportato da Microsoft e questo accadrà dal prossimo 9 marzo 2021. Fino ad allora, comunque, le aziende in questione avranno tutto il tempo necessario per trovare una nuova alternativa compatibile e soprattutto aggiornata anche dal punto di vista della sicurezza.