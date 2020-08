Internet è il luogo ideale per fare shopping: niente code in negozio, articoli di qualsiasi genere e per tutti i gusti e tante, tantissime offerte. Che tu sia alla ricerca di una borsa, un abito da sera, delle nuove scarpe sportive, una cover per il tuo smartphone o accessori per la tua casa, e vorresti acquistare tutto questo o molto più senza però spendere un capitale, allora resta con me! In questo articolo, infatti, ti consiglierò alcune applicazioni per il tuo shopping low-cost.

Android, le migliori applicazioni per il tuo shopping low-cost

Partiamo da quelli che reputo essere i migliori e-commerce di abbigliamento made in China. SHEIN, ZAFUL e ROMWE offrono un catalogo pressoché infinito di prodotti tra vestiti, accessori, costumi da bagno, scarpe e persino prodotti per la cura della persona o per la casa. Il tutto a prezzi molto bassi e che subiscono un ulteriore ribasso grazie alle numerose offerte giornaliere. Acquistare su una di queste piattaforme è del tutto sicuro (o almeno lo è nella maggior parte dei casi, io ho acquistato molte volte ed ho sempre ricevuto la merce) anche se la spedizione e la consegna dell’ordine potrebbe richiedere più settimane.

Zalando Privé, SaldiPrivati, Veepee e Privalia, invece, sono degli outlet online. A seconda dell’una o dell’altra piattaforma, sarà possibile accedere ad un catalogo quotidianamente aggiornato con i prodotti delle più grandi firme scontati fino al 75%. Non solo capi d’abbigliamento, queste piattaforme offrono anche cosmetici e prodotti tecnologici ad un prezzo affare.

Joom è un e-commerce che offre di tutto, dai capi d’abbigliamento agli smartphone, dai prodotti di bellezza agli accessori per la casa. Inoltre, la piattaforma garantisce la consegna delle merce acquistata ed il rimborso nel caso in cui il pacco non viene consegnato o il suo contenuto non corrisponde alla descrizione o è danneggiato.

Infine, AliExpress e Wish, altri due e-commerce cinesi che vendono proprio di tutto a prezzi quasi irrisori. Entrambe le piattaforme propongono ogni giorno migliaia di offerte e sconti fino al 90% su una marea di prodotti. Anche in questo caso, però, per la consegna del prodotto si dovrà attendere un po’.

Buon shoppin a tutti!