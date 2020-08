Carrefour promette un risparmio assolutamente da non perdere per gli utenti che vorranno acquistare uno degli innumerevoli smartphone in promozione, all’interno della campagna sono stati posizionati buonissimi prezzi bassi alla portata di ognuno di noi.

A differenza delle offerte regionalizzate di Trony o Euronics, il volantino Carrefour è stato attivato su tutto il territorio nazionale, con possibilità di acquisto in ogni singolo punto vendita in Italia. I prodotti sono distribuiti in versione completamente sbrandizzata, ma sopratutto con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Carrefour: tantissimi sconti per gli utenti

Il volantino Carrefour racchiude a tutti gli effetti alcune ottime occasioni per risparmiare, lo smartphone maggiormente rappresentativo della campagna è sicuramente l’Apple iPhone Xr, un device dalle grandi prestazioni, ma purtroppo non più recentissimo; per questo motivo oggi lo potete acquistare con una spesa finale di 569 euro circa.

Sempre dall’elevato interesse è lo sconto applicato sulle Apple AirPods, le piccole cuffiette true wireless più ricercate al mondo, sono infine disponibili a 129 euro. Il prezzo è reso ancora più speciale dall’essere legato alla seconda generazione dell’accessorio.

Gli ultimi smartphone inclusi all’interno del volantino Carrefour rientrano comunque entro una fascia decisamente bassa, sono tutti con sistema operativo Android, e sono Samsung Galaxy A41 e Xiaomi Redmi Note 8T.

Per conoscere da vicino ogni singola offerta lanciata direttamente dall’azienda, potete fare affidamento sulle pagine che abbiamo inserito nel dettaglio poco sotto come galleria fotografica.