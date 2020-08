Expert cerca di recuperare tutto il terreno perso nei confronti delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una campagna promozionale assolutamente interessante, e ricchissima di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Con la soluzione intitolata Back To School, l’azienda si ritrova a promettere sconti del 50% su ogni singolo acquisto effettuato dai consumatori, garantendo nel contempo anche la possibilità di completare la compravendita sia online che in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Coloro che opteranno per l’acquisto sul sito dovranno però fare i conti con le spese di spedizione, sempre da aggiungere direttamente alla cifra che trovate mostrata a schermo.

Volantino Expert: tante offerte per risparmiare al massimo

Il volantino Expert riesce a garantire un risparmio fuori da ogni logica su tantissimi prodotti attualmente disponibili, a partire ad esempio dal top di gamma assoluto, il Samsung Galaxy S20, in vendita finalmente al di sotto della soglia psicologica dei 700 euro.

Nel caso in cui l’utente fosse maggiormente attratto dai device marchiati Apple, allora la scelta può ricadere direttamente sull’Apple iPhone 11, un buonissimo terminale acquistabile a 749 euro. L’alternativa più costosa è infine rappresentata dall’Apple iPhone 11 Pro, il modello da 1049 euro da acquistare proprio se si è alla ricerca del massimo attualmente disponibile sul mercato.

Il volantino Expert è sfogliabile direttamente qui sotto per ogni altra informazione.