Postepay: è emergenza, Poste Italiane difende gli utenti da un messaggio

Ogni giorno che gli utenti sentono parlare di truffe in merito al mondo Postepay, sono tanti quelli che non sanno che Poste Italiane non ha colpe. Spesso infatti si parte col criticare aspramente l’azienda italiana che, a detta di molti, non sarebbe in grado di creare sistemi di sicurezza validi.

In realtà le truffe, o meglio i tentativi di phishing, non farebbero altro che utilizzare il nome della prepagata per spingere gli utenti a reinserire le proprie credenziali. In questo modo sarà poi possibile accedere al conto in un secondo momento prosciugandolo. Negli ultimi giorni una nuova mail avrebbe invaso la posta in arrivo di migliaia di utenti, ve la lasciamo proprio qui sotto.

Postepay: ecco come è strutturato il messaggio che prova a truffare gli utenti tramite e-mail

Egregio Cliente di Poste Italiane,

Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle

Poste visto che lei ha ignorato la precedente richiesta di confermare la sua identità.

Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare

immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro

sito nella sezione dedicata alle verifiche.

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di effettuare:

Effettuare prelievi al bancomat o su POS.

Effettuare ricariche, bonifici ed operazioni di PostaGiro.

Effettuare pagamenti online o su POS.

Ci dispiace per il disagio arrecato!